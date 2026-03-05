В сенате США Трампа назвали «глупым президентом»

Американский сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) заявил, что война с Ираном была развязана, поскольку премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось «наконец-то найти глупого президента США». Видеообращение Ван Холлена опубликовано в соцсети X, передает «Пул N3».

Сенатор заявил, что Конгресс в конце концов получил информацию о войне, которую Трамп развязал в Иране. По словам Ван Холлена, даже за закрытыми дверями члены администрации Трампа не смогли согласовать единую версию событий.

«За 40 лет Нетаньяху не встречал президента США, настолько глупого, чтобы втянуть Соединенные Штаты в эту войну, а теперь он встретил Дональда Трампа, и они понятия не имеют, какова конечная цель», - подчеркнул сенатор.

Ван Холлен также заявил, что Трамп ведет себя непоследовательно и нарушает данное американцам обещание не ввязываться в войны.

«Не было никакого объяснения тому, почему Дональд Трамп нарушил свое обещание не втягивать нас в новые войны. Если избавиться от иранского руководства, то, скорее всего, на его место придет гораздо более радикальная группировка», - подчеркнул Ван Холлен.

Сенатор также отверг утверждение Трампа, что Иран обладает ядерным потенциалом, способным приблизиться к США. Политик подчеркнул, что у Ирана нет ядерного оружия.

«В конце концов, президент заявил, что [ядерная программа Ирана] была разгромлена в прошлом году. У Ирана нет баллистических ракет, которые могли бы приблизиться к Соединенным Штатам. Ноль. Они [администрация Трампа] понятия не имеют, какова их конечная цель», - заявил сенатор.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. The Washington Post сообщила, что у Трампа, вероятно, нет долгосрочной стратегии для этого конфликта.