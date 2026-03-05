В Иране после гибели Хаменеи создан временный руководящий орган

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванч в интервью телеканалу MSNBC. заявил, что в республике после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи создан временный руководящий орган из трёх человек.

«Был создан новый орган, состоящий из трёх человек, и они будут руководить до тех пор, пока не будет избран новый лидер... работает над подготовкой почвы для избрания нового лидера», — цитирует его РИА Новости.

Ранее член совета экспертов Ирана аятолла Моджтаба Хосейни заявил, что дата избрания нового верховного лидера пока не назначена.