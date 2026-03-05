«В этом кроется логика»: эксперт объяснил попытки Трампа «ссорить всех»
США стремятся сеять раздор на Ближнем Востоке, чтобы не допустить объединения стран региона и их совместного экономического развития, поэтому перед президентом Дональдом Трампом стоит задача «ссорить всех». Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
Политолог напомнил, что на Ближнем Востоке с 70-х годов XX века постоянно идут локальные боевые действия.
«Цель [США] — не допустить объединения исламского и арабского мира. Это первая задача, потому что если исламский мир станет единым, это создаст серьезную геополитическую конкуренцию», — пояснил Самонкин.
По его словам, экономическое объединение исламского мира и достижение им схожих с Китаем темпов роста станут угрозой для США, обремененных долгами.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который проходит до 20% поставок мировой нефти и более 30% СПГ. После этого стоимость нефти на мировых рынках начала стремительно расти. Утром 5 мая нефти марки Brent торговалась $84,25 за баррель.