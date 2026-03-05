Обзор иноСМИ: Трамп «доигрался», Кеннеди заявил о победе над Ираном

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп «доигрался»: Америке всё-таки нужна Европа»

Возможно, немецкие бабушка и дедушка Дональда Трампа хорошо поняли бы чувства некоторых европейских чиновников, наблюдающих за жалобами президента США на то, как традиционные союзники Америки его подвели: злорадство (Schadenfreude), пишет Politico. Проведя год, угрожая, критикуя и оскорбляя европейских лидеров, Трамп теперь понял ценность наличия друзей в стратегически важных местах - по крайней мере, если у них есть военные ресурсы, которые он может использовать. На этой неделе Трамп посетовал, что американо-израильская война против Ирана в первые дни прошла бы намного легче, если бы премьер Британии Кир Стармер не запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских авиабаз. Однако Стармер стоит на своем, отказываясь санкционировать что-либо, кроме «оборонительных» операций с объектов Королевских ВВС в Британии и за рубежом.

Премьер Испании Педро Санчес также занимает жесткую позицию по отношению к Трампу, заявляя о нарушении закона на Ближнем Востоке и аналогичным образом отказываясь разрешать американским самолетам взлетать с испанских аэродромов. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну с Ираном опасной, предупредив, что она не соответствует международному праву и не может быть поддержана. Раскол грозит перерасти в крупную торговую конфронтацию между США и ЕС. Трамп назвал правительство Санчеса «ужасным» и «недружественным», а затем пригрозил полностью прекратить торговлю с четвертой по величине экономикой ЕС. Санчес ответил, что не собирается уступать. В США некоторые предвидели надвигающиеся риски. По сообщениям СМИ, генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов США, предупредил Трампа, что война с Ираном будет более опасной без поддержки ключевых союзников.

Фицо: не верю Зеленскому даже в том, что у него нос между глазами

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не верит заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба». Как сообщает HNonline.sk, Фицо сказал, что не верит Зеленскому «даже в том, что у него нос между глазами». По словам премьера, изначально «небольшой конфликт» между Словакией, Венгрией и Украиной приобретает «огромные масштабы».

Правительство Словакии 4 марта утвердило постановление, завершившее процесс прекращения аварийного электроснабжения Украины. Это ответная мера Братиславы, считающей, что Киев намеренно прекратил транспортировку российской нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим причинам, а не из-за повреждения трубопровода, как заявлял Зеленский. Следующим шагом станет расторжение контракта с Украиной, заявил глава Словацкой системы передачи электроэнергии (SEPS) Мартин Магат.

Кеннеди заявил о победе США в войне против Ирана

Сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) заявил, что США «уже одержали победу» в своей военной операции против Ирана, сообщает The Hill. Кеннеди выступил на телевидении, оспорив заявления лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса (демократ от Нью-Йорка). Конгрессмен ранее раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот «нашёл миллиарды долларов на бомбы, но не может найти денег, чтобы реально снизить высокую стоимость жизни в США».

Кеннеди заявил, что Джеффрис не прав, и подчеркнул, что США уже победили Иран. Он добавил, что Штаты оставят Иран в покое «после того, как пресекут его попытки разработать ядерное оружие, уничтожат его ракетный арсенал, его ракетные установки, его военно-морской флот, и у добропорядочного народа Персии появится возможность выбрать себе руководство». Кеннеди отметил, что «не знает, чем это закончится», но подчеркнул, что США «должны были это сделать».

ИИ-стартап возобновил переговоры с Пентагоном после скандала

Глава компании Anthropic Дарио Амодей возобновил переговоры с Пентагоном по поводу использования его ИИ-моделей американскими военными, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это повышает вероятность разрешения конфликта, который ранее приковал внимание всей Силиконовой долины. Амодей вел переговоры с Эмилем Майклом, заместителем министра обороны США по исследованиям и разработкам, чтобы заключить контракт, регулирующий доступ Пентагона к технологиям Anthropic. Переговоры сорвались на прошлой неделе после того, как стартап потребовал гарантий, что его ИИ не будет использоваться для массового наблюдения за американцами или создания смертоносного автономного оружия.

Министр обороны Пит Хегсет затем пригрозил признать Anthropic угрозой для цепочки поставок. Во внутренней служебной записке для сотрудников Anthropic Амодей написал, что разногласия с Пентагоном возникли из-за «анализа больших объемов полученных данных», который стартап счел подозрительным. Компания Anthropic, которую поддерживают несколько крупных американских технологических фирм, включая Amazon и Alphabet, впервые заключила сделку с Пентагоном на 200 миллионов долларов в июле 2025 года, и её модели искусственного интеллекта стали первыми, которые Минобороны США начало использовать в работе со своими секретными данными. Конкурент Anthropic, OpenAI, объявил о заключении контракта с Пентагоном вскоре после того, как переговоры с Anthropic провалились. Сообщалось также, что OpenAI стремится заключить контракт с НАТО.

СМИ сообщили о переброске войск Азербайджана к границе с Ираном

Вооруженные силы Азербайджана приведены в состояние повышенной боевой готовности и переброшены к границе с Ираном. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на региональные СМИ.

По данным СМИ, в режим повышенной готовности переведены структуры безопасности Азербайджана - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, а также Министерство внутренних дел и службы по чрезвычайным ситуациям. Также утверждается, что военнослужащим были отменены отпуска: солдаты, прапорщики и офицеры должны находиться в расположении частей, а тех, кто уже находился в отпуске, якобы отозвали обратно. Кроме того, на границе с Ираном развернуты системы защиты от беспилотников и низколетящих летательных аппаратов.