Карлсон предрек глобальную резню мусульман и христиан

Военный конфликт с Ираном, в который Соединенные Штаты были втянуты Израилем, несет прямую угрозу перерастания в глобальное религиозное противостояние христианского и мусульманского миров. Такое мнение в эфире своего видеоблога высказал американский телеведущий Такер Карлсон, назвавший ликвидацию лидера шиитских мусульман аятоллы Хаменеи критической ошибкой Вашингтона.

Журналист задался вопросом об истинных мотивах убийства духовного лидера Ирана, предположив, что эта акция могла быть спланирована специально для развязывания масштабной бойни. Карлсон особо подчеркнул, что инициатива исходила от израильской стороны, которая намеренно вовлекла США в боевые действия. Он также предупредил, что за этим может последовать уничтожение святынь в Иерусалиме, что станет точкой невозврата.

«Подумайте о том, что произойдёт, если в ходе этой войны будет разрушен Купол Скалы и комплекс на горе Мориа в Иерусалиме. Война началась с убийства главы шиитского ислама. Что произойдёт дальше? Если ситуацию не взять под контроль немедленно, то, скорее всего, это будет война, религиозная война между мусульманами и христианами. И она не ограничится Ближним Востоком», — заявил Карлсон.

Особую тревогу обозревателя вызывает потенциальное разрушение комплекса на Храмовой горе (гора Мориа), где расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы — третьи по значимости святыни ислама. Повреждение этих объектов традиционно рассматривается как «красная линия» для всего мусульманского мира, способная спровоцировать немедленную мобилизацию верующих против Запада и Израиля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват колоссальными последствиями для всей мировой экономики. Глава ведомства выразил уверенность, что одной из целей операции Вашингтона и Тель-Авива было внесение раскола между странами региона по принципу «разделяй и властвуй». Дипломат добавил, что от действий Запада страдают стратегические партнеры Москвы, а в самих США не утихают споры об истинных причинах атаки на Иран.