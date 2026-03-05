В Тбилиси обвинили  экс-министра обороны Грузии в ущербе безопасности

Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили призвал соответствующие службы страны отреагировать на заявление экс-министра обороны Тинатин Хидашели о «нелегальном функционировании в стране университета, связанного с именем одного из возможных наследников Али Хаменеи», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Такое тяжелое обвинение от экс-министра обороны, которая сказала о «террористической школе», не должно остаться без реагирования. Публичная фигура выдвигает стране связанные с терроризмом обвинения без каких-либо доказательств, – написал экс-начальник Генштаба в социальных сетях. – Такое заявление вредит международной репутации Грузии и интересам безопасности».

По его мнению, должен встать вопрос ответственности Хидашели по грузинским законам.

«Государство обязано защитить свою репутацию и не допустить таких политических спекуляций и целенаправленных провокаций, чтобы не попасть в международном пространстве под подозрение в связях с терроризмом», - заявил Леван Николеишвили.

Со своей стороны, известный грузинский дипломат Константин Жгенти заявил телекомпании «Имеди», что «соответствующие ведомства должны заинтересоваться» заявлением Хидашели».

«Пусть предоставит доказательства. Для меня лично ее заявление близко к предательству», – сказал дипломат.

В декабре прошлого года Хидашели, министр обороны Грузии в 2015-2016 годах, предоставила доклад «Как используют иранские компании Грузию для обхода санкций», за что была подвергнута резкой критике властей.

По данным грузинских СМИ, экс-министр обороны могла иметь в виду учебное заведение, связанное с именем Алирезы Арафи, священнослужителя, известный своей близостью к убитому Али Хаменеи. Несколько лет назад сообщалось, что в нем обучают исламу и персидскому языку, отмечает портал ambebi.ge («Новости»).