Жилой комплекс Бруджерди в Тегеране подвергся бомбардировке. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает RT.

В комплексе работает съемочная группа медиагруппы. Уточняется, что в результате атаки сотрудники RT не пострадали.

Западные СМИ сообщили, что Вашингтон рассчитывает, что операция против Ирана займет не менее 100 дней. Пентагон пытается направить в Иран больше средств ПВО, особенно компактных и недорогих систем противодействия дронам, которые ведомство создает в течение последних нескольких лет.

Также телеканал CNN, ссылаясь на источники, передал, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. Уточнялось, что в Белом доме надеются, что курды вступят в вооруженное столкновение с иранской армией уже в ближайшие дни.

4 марта субмарина армии Соединенных Штатов торпедировала основной боевой корабль иранской армии. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что это первое успешное потопление корабля с помощью торпеды со времен Второй мировой войны.