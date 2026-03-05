«Отмщение»: какой «сюрприз» Тегеран приготовил Израилю и США

Конфликт на Ближнем Востоке обернулся геополитическим кризисом — после гибели аятоллы Али Хаменеи мир замер в ожидании смены власти в Тегеране. Главным претендентом на пост рахбара (высший руководитель Ирана) называют его 56-летнего сына Моджтабу Хаменеи. Как сообщает aif.ru, происходящее в Тегеране может преподнести «сюрприз» Израилю и США.

© Iranian Army Office/Zuma/TACC

Официальный Тегеран пока не раскрывает информацию о выборе нового лидера, однако враждебные Ирану СМИ уже твердят о возможном преемнике. При этом эксперты уверены, что фигура Моджтабы Хаменеи не случайна. Он является одним из наиболее влиятельных и авторитетных иранских богословов и государственных деятелей.

«Еще до нынешнего конфликта и на протяжении последних нескольких лет он рассматривался в качестве потенциального кандидата на должность рахбара», — отмечает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, сын аятоллы совмещает в себе две важные характеристики: глубокие религиозные знания и жесткую политическую волю. Он известен своей решительной позицией по противостоянию Соединенным Штатам и защите интересов Ирана. В этом смысле он наименее приемлем для Вашингтона как глава иранских властей.

Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов, говоря о возможном желании Моджтабы отомстить Штатам, отметил, что не стоит путать эмоции с политикой.

«Это исламское государство, поэтому здесь, наверно, правильнее сказать отмщение, а не месть. Отмщение в принципе за пролитую агрессорами кровь мусульман, а не за личные счеты сына за отца. Но здесь вопрос более глубокий. Моджтаба Хаменеи, как верующий человек, наверно, будет прежде всего руководствоваться религиозными принципами, а не принципами личной мести», — заявил он.

При этом Шаповалов замечает, что родство для многих в политическом руководстве Ирана может быть обстоятельством, играющим не в пользу сына. Вместе с тем гибель Хаменеи в результате атаки меняет общественные настроения и то, что вчера могло считаться кумовством, сегодня станет знаком преемственности сопротивления.

Однако борьба за власть в иранском истеблишменте может преподнести сюрпризы. Эксперты напоминают, что есть и другая влиятельная фигура — 67-летний священнослужитель Алирезу Арафи, который долгие годы был доверенным лицом покойного Али Хаменеи.