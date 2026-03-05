Эксперт оценил реакцию Мерца на неожиданный «удар» Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен был жестче отреагировать на шуточный удар президента США Дональда Трампа в ходе встречи в Белом доме, однако его спокойная улыбка говорить о роли «управляемого» партнера. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа прошла 3 марта на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и американских ударов по Ирану. Стороны обсудили происходящее в регионе, а также конфликт на Украине и торговые пошлины.

При этом, говоря об отношениях с Германией, Дональд Трамп в шутку заявил, что немцев стоит «очень-очень сильно ударить», и шлепнул Фридриха Мерца по колену.

Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов обратил внимание, что Трамп таким способом транслирован «иерархическое превосходство» а реакция Мерца – спокойная улыбка и легкое покачивание головой – говорит о его роли «управляемого» партнера.

«С точки зрения интересов Германии и элементарной тактики силового баланса более профессиональной была бы многослойная ответная линия. Немедленная вербализация границы, но в вежливой форме: короткая фраза на английском, что‑то вроде «let’s keep it to words, Mr. President» (давайте ограничимся словами, господин президент) (…). Жесткий, но контролируемый взгляд в ответ, с легким отведением корпуса назад», – сказал Панкратов.

Также, по его мнению, канцлеру стоило бы отреагировать и на закрытом уровне, позволив Трампу формально сохранить для своего электората «картинку победителя», но четко обозначить через протокольные службы, что подобный «юмор» совершенно неприемлем.