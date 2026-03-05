Трамп поблагодарил генсека НАТО Рютте

Президент США Дональд Трамп поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за поддержку американской операции против Ирана. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Ранее Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

«Спасибо нашему замечательному генеральному секретарю НАТО», — написал Трамп, сопроводив пост ссылкой на интервью Рютте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.