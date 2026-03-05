Трамп поблагодарил генсека НАТО Рютте

$77.890.75

Трамп поблагодарил НАТО за поддержку действий США на Ближнем Востоке

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за поддержку американской операции против Ирана. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

© Global Look Press

Ранее Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

«Спасибо нашему замечательному генеральному секретарю НАТО», — написал Трамп, сопроводив пост ссылкой на интервью Рютте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.