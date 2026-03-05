Госсекретарь США при Байдене высказался о действиях Трампа в Иране

Для реальных перемен в Иране потребуется постоянное присутствие сил США на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший госсекретарь США при президенте Джо Байдене Энтони Блинкен в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что это может привести к истощению запасов американского оружия и сделать его уязвимым для атак со стороны других противников.

По словам дипломата, его беспокоит сценарий, при котором США настолько истощат свой арсенал, что на его восстановление уйдет много времени, и это поставит США в невыгодное положение в противостоянии с Китаем или Россией.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Иран, вероятно, выстоит в конфликте, а США в итоге придется уйти из ближневосточного региона.