В Европе испугались провала на Украине

Поддержка действий США в Иране может привести страны Европейского союза (ЕС) к провалу на Украине. Об этом предупреждает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Он выразил надежду, что лидеры Европы последуют примеру Испании в этом вопросе. По его словам, европейцы должны иметь возможность выражать обеспокоенность действиями американцев, если хотят, чтобы возобладали международное право, основанный на правилах миропорядок и любая форма мультилатерализма.

«Какие у нас будут рычаги влияния на украинский конфликт, если Европа не может возражать против войны США с Ираном? Мы потеряем доверие», — подчеркнул он.

Ранее правительство Испании опровергло утверждения Соединенных Штатов о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что позиция Испании не изменилась «ни на запятую», и он не понимает, о чем шла речь в заявлении Вашингтона.