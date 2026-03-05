Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

Государства Восточной и Южной Азии в наибольшей степени ощутят на себе негативные последствия от приостановки поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости.

Сильнее всего от импорта сырья через ключевой на Ближнем востоке пролив зависят Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Однако главным пострадавшим от приостановки поставок иранской нефти окажется Индонезия, где запасов топлива хватит всего на 25 дней.

В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона ситуация с резервами нефти выглядит более обнадеживающе. Так, сформированных к настоящему времени запасов топлива в Японии хватит на 254 дня, в Южной Корее — на 208, в Китае — более чем на 130, в Таиланде — на 62, на Филиппинах — на 50-60, а в Индии с учетом резервов нефтепродуктов — на 50.

Власти Ирана перекрыли ключевую на Ближнем Востоке транспортную артерию в ответ на массированные ракетные удары США и Израиля. Через Ормузский пролив до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью. В случае перерастания конфликта в полноценную региональную войну, предупреждали эксперты, мировые цены на эталонную североморскую марку сырья Brent могут подскочить до 100-150 долларов за баррель. При наихудшем раскладе, Ирака, нефтяные котировки рискуют достичь 200-300 долларов.