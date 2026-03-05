Пока вы спали: угрозы КНР для Тайваня и планы Финляндии по ядерному оружию

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Финляндия рассматривает возможность отмены запрета на транзит ЯО

Финляндия обсуждает возможность отмены действующего запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам, рассматриваются меры по снятию ограничений на перевозку ядерного вооружения по суше, морю и воздуху внутри страны.

Ранее министр обороны Швеции не исключил возможность размещения ЯО на территории королевства в военное время, что вызвало критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Китай будет наносить "решительные удары" по сепаратистам на Тайване

Китайские власти заявили о намерении наносить "решительные удары" по тайваньским сепаратистам и противостоять вмешательству внешних сил. Об этом сообщает ТАСС.

Доклад 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва подчеркивает стремление Пекина продвигать мирное развитие отношений между берегами Тайваньского пролива и реализовывать политику воссоединения страны.

При этом правительство КНР планирует углублять культурные и экономические связи с Тайванем, обеспечивая его жителям равные возможности с континентальной частью Китая.

Россиян ждут длительные выходные за счет переноса праздников

Россиян ожидают продолжительные выходные благодаря переносу праздничного дня, так что отдыхать все будут 7, 8 и 9 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

Международный женский день, выпавший в 2026 году на воскресенье, по закону переносится на следующий рабочий день, что сделает рабочую неделю с 10 по 13 марта сокращённой.

Следующая короткая рабочая неделя для граждан России намечена на последнюю неделю апреля.

КСИР сообщил о нанесении ракетного удара по курдам в Иракском Курдистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о проведении ракетных ударов по позициям курдских военизированных групп в Иракском Курдистане. Об этом сообщает ТАСС.

По данным штаба КСИР, всего было совершено три отдельных ракетных удара по антииранским курдским формированиям на севере Ирака.

Эти действия были направлены на нейтрализацию угроз со стороны группировок, действующих в автономном регионе Иракский Курдистан.

Полет японской ракеты Kairos прервали через несколько минут после запуска

Полет японской ракеты Kairos 3 с пятью спутниками был прерван всего через несколько минут после старта из-за неконтролируемого вращения. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск, проведённый частной компанией Space One, признан неудачным, хотя это была уже четвёртая попытка текущей модификации ракеты после переносов и технических проблем.

Ракета Kairos — трёхступенчатая твердотопливная система длиной 18 метров и весом около 23 тонн, разработка которой ведётся с 2018 года, а компания планирует в будущем увеличить частоту и мощности запусков для коммерческих целей.