На Западе назвали цели Ирана

Иран намерен ослабить армию Израиля и полностью вытеснить США из региона, атакуя американские военные базы с помощью беспилотников и ракет. К такому выводу пришел в эфире YouTube-канала британский дипломат в отставке Аластер Крук.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю и по американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который проходит до 20% поставок мировой нефти и более 30% СПГ.

Британский дипломат в отставке Аластер Крук усомнился в том, что США смогут сохранить свое присутствие в странах Персидского залива, «если конфликт в Иране будет продолжаться так же, как сейчас».

«Их буквально бьют дронами и ракетами. И, как мне кажется, второй элемент, конечно, связан с Израилем — Иран намерен так ослабить израильские вооруженные силы, чтобы они больше не могли ему реально угрожать», — пояснил он.

Также, по мнению эксперта, Иран намерен нанести США и ЕС максимально возможный экономический ущерб, заставив их заплатить за вооруженный конфликт. И именно с этим связано закрытие Ормузского пролива.