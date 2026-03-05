Во Франции назвали сроки подготовки США операции против Ирана

США готовились к операции против руководства Ирана с июня 2025 года, после ударов по иранским ядерным объектам. Сроки подготовки нападения назвал французский портал Intelligence Online.

Утверждается, что после атак на объекты в Иране ЦРУ и другие американские спецслужбы усилили разведывательное покрытие региона. Изначально их задачей была оценка ущерба, нанесенного в ходе операции «Полуночный молот».

Затем ведомства направили огромные ресурсы на отслеживание перемещений Али Хаменеи. Отмечается, что работа велась в тесном сотрудничестве с израильскими спецслужбами, итогом чего стал удар по резиденции верховного лидера Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дважды предпринимал попытку устранить его. «Я достал его [Хаменеи] прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал он.