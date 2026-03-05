Глава Иракского Курдистана исключил участие в войне с Ираном

Иракский Курдистан не будет участвовать в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава автономии Нечирван Барзани, сообщает портал Shafaq News.

Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Стороны подчеркнули необходимость сохранять безопасность и стабильность в регионе. Они также выступили против любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Барзани заявил, что Иракский Курдистан намерен оставаться стабилизирующим фактором в регионе. По его словам, власти автономии поддерживают дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и предотвращение масштабной войны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что курдские силы якобы начали наземную операцию против Ирана. Об этом сообщали израильская журналистка Юлия Побегайлова и американская журналистка Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники.

Однако высокопоставленный представитель одной из партий Восточного Курдистана опроверг эти сообщения. По его словам, информация о начале военной операции не соответствует действительности.