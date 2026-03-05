США внезапно открестились от убийства верховного лидера Ирана

США перестали подчеркивать свою роль в ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и начали переводить ответственность за произошедшее на Израиль. На это указывают заявления американских политиков и публикации в западных СМИ.

Сразу после гибели иранского лидера представители Вашингтона говорили о причастности США к операции. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американская сторона сыграла ключевую роль в устранении Хаменеи. Он также говорил о совместном планировании операции с Израилем, пишет «Взгляд».

Однако спустя несколько дней риторика изменилась. В американских СМИ стали появляться версии, согласно которым основную роль в операции сыграл Израиль.

По этим данным, израильские спецслужбы в течение долгого времени отслеживали передвижения Хаменеи, в том числе с помощью камер наблюдения в Тегеране. Сообщалось, что США лишь передали Израилю информацию о встрече иранского руководства, после чего израильская сторона нанесла удар.

Израильские представители поддержали такую версию и заявили, что готовы действовать против нового руководства Ирана, если это потребуется.

В то же время в США появились заявления, что Вашингтон не наносил прицельных ударов по иранскому руководству. Сообщается, что такую позицию передал через одного из конгрессменов государственный секретарь США Майк Рубио.

Эксперты считают, что изменение риторики может быть связано с возможной реакцией мусульманского мира. Али Хаменеи был не только политическим лидером Ирана, но и одним из самых авторитетных религиозных деятелей среди шиитов.

В шиитской традиции большое значение имеет культ мученичества. Иранские власти уже представляют гибель Хаменеи как смерть мученика, что может усилить антиизраильские и антиамериканские настроения.

На этом фоне в некоторых странах региона уже проходят протесты. Отмечается, что в пакистанском городе Карачи протестующие пытались штурмовать консульство США.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Иран нанес удары по американским объектам и начал атаковать инфраструктуру союзников США в регионе. Также Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.

Эксперты отмечают, что одним из возможных последствий конфликта может стать изменение политики Ирана в отношении ядерного оружия. Али Хаменеи ранее выступал против его создания и издал религиозный запрет.

Если новое руководство страны займет более жесткую позицию, Иран может попытаться ускорить разработку ядерного оружия, чтобы защититься от новых ударов.

На этом фоне часть аналитиков считает, что Вашингтон пытается дистанцироваться от произошедшего и переложить основную ответственность на Израиль.