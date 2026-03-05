Каллас: страны регистрации танкеров с нефтью из РФ сотрудничают с ЕС

Страны, где зарегистрированы танкеры, перевозящие нефть РФ, сотрудничают с Евросоюзом, чтобы ограничить передвижение судов, заявила во время пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам главы евродипломатии, государства флага готовы "предпринимать шаги, позволяющие ограничить перемещение" теневого флота России.

Российский МИД прокомментировал атаку на газовоз «Арктик Метагаз»

"Мы также тесно работаем со странами флага: если флаг меняется, мы взаимодействуем с третьими странами", - сказала Каллас.

Накануне украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты.

Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж - 30 граждан России - удалось эвакуировать. В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма.