Провал мирных инициатив на Ближнем Востоке объяснили

Мирные инициативы на Ближнем Востоке требуют постоянных инвестиций. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«Чтобы мирные инициативы были успешными, они требуют постоянных инвестиций — не только финансовых, но и политических и человеческих ресурсов», — указал он.

В нынешних условиях ни один из игроков не готов вкладываться в процессы урегулирования в долгосрочной перспективе. Кроме того, в каждом конфликте существуют и собственные факторы, препятствующие мирным инициативам, добавил востоковед.

Ранее Василий Кузнецов описал стратегию Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, израильские власти стремятся достичь «мира через силу».