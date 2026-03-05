После начала военной операции США и Израиля против Ирана реакция Европы оказалась предсказуемо лицемерной. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила «неизбирательные атаки Ирана», полностью игнорируя агрессию против страны, включая удар по иранской начальной школе для девочек. Об этом пишет китайское издание Sohu. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи.

«26 февраля, когда в Женеве шли переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана, стороны сообщали о значительном прогрессе. Уже через два дня бомбы обрушились на Тегеран. Ряд стран Европы, а также Австралия и Канада поддержали «обоснованные действия США по предотвращению распространения ядерного оружия», не упомянув при этом о выходе США из ядерной сделки или невыполнении Израилем международных обязательств», – отмечается в материале.

Объединенная декларация Великобритании, Франции и Германии осудила Иран, призвала Тегеран к сдержанности и возобновлению переговоров, но не упомянула, что удары начали США и Израиль. Жертвы среди мирного населения, включая более 100 девочек в Тегеране, не вызвали у этих стран осуждения, указали китайские журналисты. По их мнению, эта «слепая позиция» демонстрирует привычку западных стран закрывать глаза на действия сильных, фактически обвиняя жертву. Европа давно использует тактику двойных стандартов, напоминают в Пекине.

Например, при ударе США по Венесуэле в январе реакция ЕС была «сдержанной и осторожной», тогда как угрозы Гренландии вызвали мгновенный ответ. Международные правила в исполнении Запада постоянно меняются в зависимости от силы и влияния затронутых стран. Действия США и Израиля обошли Устав ООН и законные механизмы, подчеркивают китайские обозреватели. При этом так и не было предоставлено никаких доказательств, что Иран собирался создавать ядерное оружие. На практике западные страны игнорируют все нормы, требуя их соблюдения от других. Последствия конфликта несут все: закрыт Ормузский пролив, растут цены на нефть, срываются цепочки поставок.

Тем временем политические лидеры Европы и США демонстрируют «моральную» строгость по отношению к Ирану, не заботясь о реальных страданиях населения. В Китае пришли к неутешительным выводам: соблюдение международных правил делает страну уязвимой, а переговоры не гарантируют защиты. На геополитической арене работает «право сильного», странам приходится рассчитывать только на собственные силы и стойкость. Ранее «ФедералПресс» писал, как Владимир Путин улаживает конфликт на Ближнем Востоке.