Белый дом назвал причину решения Трампа ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, поскольку якобы предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе. Такую причину пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она пояснила, что предчувствие Трампа было основано на фактах. По словам Левитт, на основании совокупности вышеуказанных факторов американский лидер принял решение начать операцию «Эпическая ярость».

Левитт также высказалась о применении наземных сил США в Иране. По ее словам, в настоящее время Вашингтон не планирует делать этого, однако не исключает этой возможности. Сам Дональд Трамп оценил ход боевых действий на «15 из 10».