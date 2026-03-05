Генсек НАТО рассказал о поддержке ударов США в Иране
Союзники по Североатлантическому альянсу поддерживают то, что делают американо-израильские силы против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, беседуя с журналистами телеканала Newsmax.
По его словам, объединение стран не вовлечено в конфликт, однако понятно, что союзники НАТО фактически в очень крупном масштабе поддерживают действия президента США Дональда Трампа.
Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Как утверждает он, сейчас идет работа, чтобы в «360-градусном формате защищать каждый дюйм» территорий стран-членов объединения.