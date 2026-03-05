Генсек НАТО рассказал о поддержке ударов США в Иране

Союзники по Североатлантическому альянсу поддерживают то, что делают американо-израильские силы против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, беседуя с журналистами телеканала Newsmax.

© Lenta.ru

По его словам, объединение стран не вовлечено в конфликт, однако понятно, что союзники НАТО фактически в очень крупном масштабе поддерживают действия президента США Дональда Трампа.

«Позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой», — уверяет Рютте.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Как утверждает он, сейчас идет работа, чтобы в «360-градусном формате защищать каждый дюйм» территорий стран-членов объединения.