ISNA: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона

Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в городе Димона, если тот попытается сменить власть в республике.

Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на источник.

«Один из иранских военных чиновников предупредил, что если США и Израиль попытаются изменить режим в Иране, Тегеран нацелится на атомный реактор Димона...», — говорится в публикации.

Ранее данная информация распространилась в Telegram-каналах, в том числе украинских. Официально КСИР таких заявлений не делал.

Между тем сообщалось, что правительство Ирана задействовало план управления в условиях затяжной войны.

Политолог Хусейн Бухейти также заявил, что удары США и Израиля по Ирану лишь сплотили иранский народ.