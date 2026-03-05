Эрдоган предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Затягивание конфликта с Ираном осложнит ситуацию на всем Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Турции еджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Энвером Ибрагимом, передает РИА Новости.
Также Эрдоган пообещал продолжать контакты с лидерами ближневосточных стран.
3 марта Эрдоган заявил, что современный мир скатывается к периоду хаоса, где определяющим является право сильного. Он подчеркнул, что этот процесс был запущен в результате атак США и Израиля на Иран.