Советник премьера Израиля обвинил Иран в гибели людей в школе
Советник премьер-министра Израиля Офир Фальк заявил, что ответственность за гибель людей в школе для девочек в иранском Минабе лежит на Тегеране.
Об этом он сказал в эфире CNN.
«Причиной разрушения учебного заведения стал «неудачный запуск» иранской ракеты», — заявил Фальк.
Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с RT утверждал, что западные СМИ замалчивают атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в Иране.
Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что у администрации США нет данных об ударе по школе.