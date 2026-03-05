Советник премьера Израиля обвинил Иран в гибели людей в школе

Советник премьер-министра Израиля Офир Фальк заявил, что ответственность за гибель людей в школе для девочек в иранском Минабе лежит на Тегеране.

Об этом он сказал в эфире CNN.

«Причиной разрушения учебного заведения стал «неудачный запуск» иранской ракеты», — заявил Фальк.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с RT утверждал, что западные СМИ замалчивают атаку США и Израиля на начальную школу для девочек в Иране.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что у администрации США нет данных об ударе по школе.