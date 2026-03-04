Американский лидер Дональд Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.

«Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15», — сказал он в Белом доме.

Трамп также пообещал продолжить операцию.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана изначально планировалась на середину 2026 года, однако была перенесена из-за развития событий.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.