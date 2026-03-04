$77.890.75

Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10

Американский лидер Дональд Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.

Трамп оценил ход операции США против Ирана
«Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15», — сказал он в Белом доме.

Трамп также пообещал продолжить операцию.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана изначально планировалась на середину 2026 года, однако была перенесена из-за развития событий.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.