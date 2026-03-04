Дополнительные обвинения выдвинуты против пасынка кронпринца Норвегии

В Норвегии пасынку кронпринца Мариусу Боргу Хейби предъявили дополнительные обвинения в ходе продолжающегося судебного процесса. Об этом сообщает BBC News.

28-летнему Хейби, сыну кронпринцессы Метте-Марит, добавлены два новых пункта обвинения — неосторожное поведение и нарушение запрета на контакты. Эти обвинения возникли в результате инцидента с женщиной из престижного района Осло, с которой ему было запрещено общаться. Хейби уже признал факт нарушения запрета, а также частично признал другие эпизоды.

По словам прокурора, новые обвинения стали возможны именно потому, что подсудимый их признает. За неосторожное поведение Хейби может грозить до двух лет лишения свободы. Судебный процесс продолжается уже 17-й день из запланированных 28.

На одном из предыдущих заседаний были представлены переписки и аудиозаписи, в которых Хейби оскорблял свою бывшую девушку, блогершу Нору Хеукланн. Хотя он отрицает физическое насилие, в случае признания виновным по более тяжким статьям ему может грозить не менее десяти лет тюрьмы.