Каллас занервничала из-за событий на Ближнем Востоке

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ситуация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание общественности от конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД балтийских стран Каллас заявила, что такая вероятность вызывает у нее беспокойство. Она добавила, что именно из-за этого была организована встреча балтийских дипломатов — чтобы вернуть тему украинского конфликта в повестку.

«Есть опасение, что это отвлекает внимание, и именно поэтому сегодня мы также провели эту встречу: мы не можем позволить, чтобы этот вопрос сошел с повестки дня, потому что это реальная и очень близкая угроза для Европы. Также вызывает обеспокоенность то, что все эти возможности, необходимые на Ближнем Востоке, также нужны Украине», — заявила она.

Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

Ранее Каллас объявила о масштабном усилении миссии Aspides.