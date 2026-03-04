Каллас занервничала из-за событий на Ближнем Востоке

Каллас: ситуация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ситуация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание общественности от конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД балтийских стран Каллас заявила, что такая вероятность вызывает у нее беспокойство. Она добавила, что именно из-за этого была организована встреча балтийских дипломатов — чтобы вернуть тему украинского конфликта в повестку.
«Есть опасение, что это отвлекает внимание, и именно поэтому сегодня мы также провели эту встречу: мы не можем позволить, чтобы этот вопрос сошел с повестки дня, потому что это реальная и очень близкая угроза для Европы. Также вызывает обеспокоенность то, что все эти возможности, необходимые на Ближнем Востоке, также нужны Украине», — заявила она.
