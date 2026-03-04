«Время на нашей стороне»: Иран активировал план затяжной войны
Правительство Ирана официально приступило к реализации комплексного плана управления государством в условиях затяжного военного конфликта. Стратегия, разработанная еще до начала атак США и Израиля, была лично утверждена президентом Масудом Пезешкианом и предусматривает переход всех ведомств на особый режим работы.
По данным агентства Fars, ключевой целью плана является сохранение социально-экономической стабильности. Документ регламентирует обеспечение населения товарами первой необходимости, поддержку производственных мощностей и максимальное задействование инфраструктурного потенциала страны в условиях блокады и боевых действий.
В иранском руководстве уверены, что данный шаг обеспечит стране стратегическое преимущество. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Хамидреза Могаддамфар в комментарии телеканалу Al Jazeera подчеркнул, что Тегеран, в отличие от своих противников, изначально закладывал сценарий длительного противостояния.
Власти рассчитывают, что выполнение утвержденной стратегии позволит минимизировать ущерб от ударов коалиции и удовлетворить потребности национальной экономики даже в условиях жесткой изоляции.