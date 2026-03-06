Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонных разговоров с главами МИД арабских стран заявил, что военная операция против Ирана может продлиться еще несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Рубио проинформировал партнеров, что в настоящее время основное внимание военных сосредоточено на иранских ракетных установках, запасах и заводах. Госсекретарь также отметил, что смена режима в Иране не является основной целью США, но дал понять, что Вашингтон хочет видеть у власти в стране других людей.

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Кроме того, Рубио рассказал об отсутствии диалога между США и иранскими властями. По его словам, любые переговоры могли бы подорвать текущие военные цели.