"Ведется процесс": Пентагон официально объявил о планах захвата Гренландии

Соединенные Штаты перешли к практической реализации стратегии по установлению контроля над Гренландией.

Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби в ходе выступления в Совете по международным отношениям заявил, что работа по данному вопросу ведется по дипломатическим каналам и Вашингтон ожидает скорого положительного результата.

«Сейчас ведется процесс, который направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — сообщил Колби, открыто подтвердив экспансионистские планы американского военного ведомства.

Стремление Вашингтона подчинить себе остров, входящий в состав Датского королевства, стало одним из ключевых векторов внешней политики администрации Дональда Трампа. Президент США неоднократно публично заявлял о том, что Гренландия должна стать частью американской территории, несмотря на резкие протесты со стороны датских и гренландских властей.

Руководство Дании ранее неоднократно призывало Белый дом к соблюдению принципов территориальной целостности и уважению международного права. Тем не менее, нынешнее заявление высокопоставленного чиновника Пентагона свидетельствует о том, что Вашингтон намерен игнорировать позицию Копенгагена, продолжая давление для достижения своих стратегических целей в Арктическом регионе.