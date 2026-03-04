Испания опровергла слова США о сотрудничестве по Ирану

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес решительно опроверг заявление Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США в операции против Ирана. Об этом сообщает El Pais.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что Испания якобы изменила позицию после ультиматума президента США Дональда Трампа, пригрозившего разрывом торговых отношений.

По её словам, Мадрид «в последние часы согласился сотрудничать». Однако испанский министр назвал эту информацию ложной.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года и продолжается уже пять дней. Об его итогах писал МК.