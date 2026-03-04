На Западе испугались одного шага Ирана против США

Блокировка Ормузского пролива на долгий срок будет ощущаться по всему миру. О резком шаге Ирана против США сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Утверждается, что конфликт США и Израиля с Ираном вывел весь Персидский залив «из строя», ударив не только по туристическим потокам, но и по международной логистике.

«Цепочки поставок — это кровеносная система глобальной экономики. И на одном из ее главных "сосудов" возникает угроза "инфаркта"», — указано в статье.

Иран сделал заявление об Ормузском проливе

Ранее стало известно, что Иран дал двум судам дружественных стран разрешение на прохождение через Ормузский пролив. До этого Тегеран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Великобритании в районе пролива и Персидского залива.