Операция «Эпическая ярость» стала для президента США Дональда Трампа точкой невозврата, окончательно разрушившей его репутацию «непобедимого» лидера. Как пишет ответственный редактор журнала The American Conservative Эндрю Дэй, Трамп, долгое время находившийся под защитой слепой удачи, совершил фатальную ошибку, развязав бессмысленную войну против Ирана.

По мнению автора, президент США поддался опасной иллюзии собственной исключительности. После успешной операции в Венесуэле и чудесного спасения при покушении в 2024 году Трамп уверовал в свою «сверхъестественную способность» одерживать победы, что привело его к катастрофическим решениям на Ближнем Востоке.

«Трамп все еще убежден, что у него врожденный дар Мидаса и что он геополитический гений, которому под силу одним пальцем уничтожить коварную Исламскую Республику», — отмечает Дэй.

Однако последствия американо-израильских ударов по Ирану оказались диаметрально противоположными ожиданиям Белого дома. Вместо ожидаемой быстрой победы Вашингтон столкнулся с региональным «огненным штормом»: иранские силы начали наносить удары по базам США и гражданской инфраструктуре, что привело к первым официальным потерям среди американских военных — погибло не менее шести человек.

В статье подчеркивается, что Трамп продемонстрировал полное отсутствие благоразумия и стратегического планирования, пытаясь совместить противоречивые сценарии развития конфликта. Автор иронизирует над попытками президента апеллировать к божественному провидению, указывая, что в реальности американская политика привела лишь к гибели мирных жителей, включая детей, и росту террористической угрозы на территории самих Соединенных Штатов.