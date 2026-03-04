Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот распорядился освободить из российского плена двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло во время встречи Путина и Сийярто в Кремле. Отмечается, что венгерский дипломат выразил благодарность на русском языке.

«Спасибо вам большое. Благодарю», — сказал он.

Путин решил освободить двух венгров, насильно мобилизованных в ВСУ

Просьбу об освобождении венгров озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Путиным. Освобожденные имеют двойное гражданство — венгерское и украинское. Как сообщили СМИ, оба были принудительно мобилизованы в ВСУ, после чего попали в российский плен.