Сийярто поблагодарил Путина за освобождение венгров

Андрей Дуванов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот распорядился освободить из российского плена двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло во время встречи Путина и Сийярто в Кремле. Отмечается, что венгерский дипломат выразил благодарность на русском языке.

«Спасибо вам большое. Благодарю», — сказал он.

Просьбу об освобождении венгров озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Путиным. Освобожденные имеют двойное гражданство — венгерское и украинское. Как сообщили СМИ, оба были принудительно мобилизованы в ВСУ, после чего попали в российский плен.