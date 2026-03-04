В Иране издали фетву о джихаде с призывом пролить кровь Трампа
Иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли издал фетву о джихаде, заявив, что пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа обязательно.
Об этом сообщает Tasnim.
1 марта, в ответ на расправу над верховным лидером Ирана Али Хаменеи иранский аятолла Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля.
Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что у Тегерана могут еще оставаться козыри в рукаве. По его словам, к объявл