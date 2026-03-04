В Ираке сообщили о полном блэкауте
На территории Ирака отключилось электричество.
Об этом пишет портал Al Arabiya.
«Электричество пропало во всем Ираке», — сказано в материале.
Причины произошедшего и другие подробности не уточняются.
4 марта источники агентства Reuters сообщили, что военная база Соединенных Штатов и отель в иракском Эрбиле попали под удар беспилотников.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.