Описаны последствия войны Ирана и США для Ближнего Востока

Война с США и Израилем может даже усилить роль Ирана на Ближнем Востоке, если он сохранит стабильность. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«Если ситуация на фронте будет складываться в пользу Тегерана и ему удастся сохранить внутреннюю стабильность, то эта роль только вырастит. Решающими будут несколько ближайших месяцев», — указал он.

С другой стороны, устойчивость политической системы Ирана сейчас подвергается испытанию. И это в перспективе также может повлечь снижение роли страны на Ближнем Востоке.

Кроме того, по словам востоковеда, текущий конфликт влияет на отношения Ирана с монархиями Персидского залива и Иорданией. Если в последние годы страны проявляли готовность к сближению, то теперь, после иранских ударов по американским базам на территории этих государств, возможности для укрепления связей между ними ограничиваются.

Ранее иранский историк Фардин назвал Израиль вероятным победителем в случае краха режима в Иране в результате текущего конфликта. По его мнению, Исламская республика может или существенно ослабнуть, или даже распасться.