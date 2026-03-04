«Что у него в голове?»: экс-соратница Трампа усомнилась в его адекватности

Бывшая соратница Дональда Трампа и экс-член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин публично усомнилась в психическом состоянии президента США. Причиной стала эскалация конфликта с Ираном, которая идёт вразрез с предвыборными обещаниями Трампа, пишут СМИ.

«И я хочу задать серьёзный вопрос: что у него в голове? В каком он психологическом состоянии? Если он сам считает, что не попадёт в рай, а он уже человек в конце жизненного пути, как это скажется на всех нас?» — заявила Тейлор Грин.

По её словам, Трампу всё равно, что думают американцы, и он может отправить войска для наземной операции. Сначала он говорил, что война продлится несколько дней, а теперь — что может затянуться на четыре недели или больше.

Тейлор Грин напомнила, что Трамп обещал избирателям воздерживаться от зарубежных конфликтов и смены режимов, критикуя вторжение в Ирак. Ту же позицию ранее озвучивал вице-президент Джей Ди Вэнс.