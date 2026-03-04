Очевидцы сняли гигантский "огненный гриб" после удара по НПЗ в Кувейте

По Сети расходится видео чудовищного взрыва после удара по нефтеперерабатывающему заводу в Кувейте.

Выросший на сотни метров в небо "огненный гриб" сняли очевидцы из окна дома. Судя по гулу голосов и крикам, ЧП вызвало панику у людей, находившихся в этот момент на улице. Кто и каким оружием поразил НПЗ, не сообщается.

Ранее был нанесен удар по нефтеперерабатывающему объекту в Саудовской Аравии. Он принадлежал государственной нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура.

Приостановлена работа крупнейшего нефтеперерабатывающего завода после удара беспилотников

Кроме того, как минимум десять нефтяных танкеров в Ормузском проливе поразил Иран. Об этом заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде. На фоне военного конфликта на Ближнем Востоке растут цены на нефть. Согласно прогнозам экспертов, при наихудшем сценарии стоимость "черного золота" может подскочить до 150-200 долларов за баррель.