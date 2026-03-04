Глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон изучает данные об ударе по школе для девочек в Иране. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на CBS News.

По словам Хегсета, США не атакуют гражданские объекты. При этом он добавил, что Пентагон начал расследование в отношении удара по иранской школе. Каких-либо дополнительных деталей Хегсет не привел.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование», — заявил он во время разговора с журналистами.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В первый день операции под удар попала школа для девочек в Минабе. Как позже заявили в Министерстве здравоохранения Ирана, в результате погибло около 180 человек — многие из них это ученицы в возрасте от семи до двенадцати лет. Число раненых, по информации министерства, составило 96 человек.

Ранее МИД Ирана назвал удар по школе для девочек «бойней и военным преступлением».