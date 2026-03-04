Власти Мальты отказались эвакуировать экипаж атакованного газовоза РФ

Посольство России сообщило, что власти Мальты отказались эвакуировать членов экипажа российского газовоза «Арктик Метагаз», который был атакован в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Как сообщили в дипмиссии, мальтийские власти объяснили свой отказ тем, что такая спасательная операция находится вне их компетенции. Там уточнили, что атака на судно произошла за пределами мальтийской поисково-спасательной зоны.

«По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне ее компетенции», — сообщили в посольстве.

Российский газовоз атаковали в Средиземном море

Ранее Минтранс России заявил, что судно «Арктик Метагаз» было атаковано в Средиземном море безэкипажными катерами ВСУ. Все 30 членов экипажа спасены.