Возможность наплыва иранских беженцев в Россию оценили

В случае миграционного кризиса из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия примет лишь малую часть возможного потока беженцев. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

Лукьянов оценил возможность полномасштабной волны миграции из Ирана и отметил, что в настоящий момент сложно оценить влияние конфликта Ирана с Израилем на миграционную обстановку. Востоковед указал на неопределенность сценариев развития противостояния и подчеркнул, что ситуация внутри страны может привести как к падению действующего режима, так и к укреплению его позиций.

Эксперт также выделил следующие факторы, которые могут повлиять на миграционные потоки из Ирана:

социально-экономическая, экологическая и гуманитарная обстановка из-за пятилетней засухи; разрушение системы сельского хозяйства в стране; повреждения инфраструктуры в ходе вооруженного противостояния; переход внутренней миграции во внешнюю.

Ранее на фоне конфликта Ирана с Израилем и США издание Life.ru вспомнило предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о полномасштабном конфликте Ирана и Израиля, который должен привести к потоку беженцев с Ближнего Востока в другие регионы мира. В 2013 году политик предположил, что одним из конечных пунктов для иранских беженцев станет Россия.