Психолог объяснил появление поклонников у 22-летней серийной убийцы из Южной Кореи

Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером объяснил феномен, связанный с появлением поклонников у серийной убийцы из Южной Кореи по имени Ким Со Ен, которые называют девушку «слишком красивой» и просят ее освободить.

Ранее в Южной Корее арестовали 21-летнюю жительницу Сеула Ким Со Ен. Девушку подозревают в серийных убийствах. Точно известно о двух жертвах: обоих она привела в гостиницу и отравила. Еще одному — ее бывшему бойфренду — удалось выжить. В полиции подозревают, что пострадавших было значительно больше. При этом некоторые пользователи соцсетей нашли фотографии подозреваемой и потребовали ее освободить. «Она слишком красива, чтобы сидеть в тюрьме!» — пишут ее поклонники.

У мужчин, которые пытаются оправдать девушку и просят ее освободить, происходит сбой в психике. Для мужчины красивая внешность, симметрия лица и определенные черты – это биологические маркеры здоровья и фертильности у женщины. Поэтому они видят в кореянке хороший генетический материал, видят в ней девушку, которая может закрыть потребность в продолжении рода. Но когда соответствующий сигнал сталкивается с тем фактом, что она является убийцей, то здесь происходит отрицание. Психика этих мужчин испытывает когнитивный диссонанс. Здоровая психика решает такой диссонанс через логику. Дескать, даже если красивая девушка является убийцей, значит, ее нужно отправить в тюрьму. При этом инфантильная или даже примитивная психика разрешает его через отрицание реальности: «Если девушка красивая, значит, она не может быть плохой, значит, факты врут». Здесь красота является индульгенцией, признаком некой избранности, который отменяет все произошедшее. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, практикующий психолог в направлении когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Эксперт допустил, что у ряда поклонников Ким Со Ен может наблюдаться синдром Бонни и Клайда — психологическое состояние, при котором возникает сексуальное или романтическое влечение к совершившим тяжкие преступления людям.

«Мужчины, требующие освободить убийцу, проецируют на нее образ роковой женщины. Их подсознание опирается на то, что они как будто бы могут исправить ее своей любовью. Это мазохистический паттерн спасателя. Их возбуждает союз красоты и опасности. Это подсознательный посыл: «Если такая красивая женщина выберет меня, значит, я особенный». И здесь требование освободить убийцу по сути является требованием дать им шанс на реализацию своего фантазма. Они хотят не спасти жертву, а присвоить себе ее опасную харизму», - отметил эксперт.

Ранее Ким Со Ен по итогам специального обследования была признана психопаткой.