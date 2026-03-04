«Наказание врага неизбежно»: Тегеран в ярости опроверг слухи о капитуляции

Иранское руководство официально назвало сообщения о якобы имевшей место готовности Тегерана к переговорам о прекращении конфликта с США и Израилем «психологической операцией». Агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве разведки Ирана заявило, что информация, опубликованная ранее газетой The New York Times, не соответствует действительности.

© Московский Комсомолец

Согласно публикации американского издания, иранские спецслужбы якобы вышли на контакт с ЦРУ через посредников уже на следующий день после начала массированных атак, чтобы обсудить условия деэскалации. Однако в Тегеране категорически отвергли эти утверждения, классифицировав их как элемент информационной войны.

«Осведомленный источник в министерстве разведки сообщил Tasnim, что статья в New York Times является вымыслом и психологической операцией во время войны», — говорится в официальном сообщении иранского агентства.

В министерстве разведки подчеркнули, что позиция Ирана остается неизменной: страна намерена продолжать противостояние, не сомневаясь в своих планах по ответным мерам. Источник агентства подтвердил, что иранское руководство не планирует искать путей к перемирию, а приоритетной задачей для сил безопасности республики остается «наказание врага».

Независимая миссия ООН дала оценку ударам США и Израиля по Ирану

На данный момент обмен ударами между Ираном и американо-израильской коалицией продолжается.