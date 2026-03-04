Израиль сообщил о тысячах ежедневных звонков с США для координации операции в Иране

$77.890.75

AP: США и Израиль делают 5000 звонков в день для военной координации

Газета.Ru

Для координации военных действий по Ирану США и Израиль делают ежедневно 4000-5000 звонков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на израильский военный чиновник, имя которого не называется.

По его информации, ежедневно по всей цепочке командования совершается от 4000 до 5000 звонков для координации действий между двумя странами.

Источник также сообщил, военное руководство Соединенных Штатов и Израиля начали планировать первый военный удар еще три недели назад.

