В Польше раскрыли, как война в Иране отразится на Украине

Конфликт на Ближнем Востоке может задержать поставки американских вооружений и военной техники на Украину, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 28 февраля, Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана, нанесли удары по гражданским, военным объектам. Целями американских летчиков стали школы, спортивные комплексы, объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, правительственные здания.

В ответ КСИР нанес удары по 27 американским базам на Ближнем Востоке, а также по военным объектам в Израиле.

«На Ближнем Востоке используется очень много американской техники, много ракет. Производственные мощности имеются такие, как есть — недостаточные, по моему мнению. Так что, это наверняка будет иметь влияние на Украину в части поставок», — отметил министр.

Зеленский высказался о ситуации на Ближнем Востоке

По его мнению, ближневосточный конфликт также может негативно отразиться на поставках американского вооружения в Польшу.

«Это также является для нас поводом для анализа — как это может повлиять на американские поставки в Польшу. У нас пока нет каких-то вызывающих беспокойство сигналов, но, в зависимости от длительности конфликта на Ближнем Востоке, объем использования будет расти. Чем дольше — тем больше», — констатировал Косиняк-Камыш.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты обладают «неисчерпаемыми запасами вооружений» на Ближнем Востоке, могут наносить бесконечные удары по противнику.