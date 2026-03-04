Владимир Зеленский испытывает терпение Словакии, не возобновляя транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова передает РИА Новости.

«Зеленский, сколько еще будет нас изводить? Что, мне присоединиться к венграм по вопросу блокировании кредита [Украине] на 90 миллиардов евро? Ну, хорошо, господин Зеленский. Испытайте наше терпение», — сказал политик.

При этом Фицо подчеркнул, что главная линия нефтепровода не является поврежденной.

Ранее стало известно, что Киев не хочет ремонтировать трубопровод «Дружба» без прекращения огня, так как он поставляет российскую нефть «друзьям России».

Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

Известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».