В США назвали последствия убийства Хаменеи

Соединенные Штаты и Израиль недооценили иранское общество, убив верховного лидера страны Али Хаменеи, рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В первые часы ВВС партнеров нанесли удары по правительственным зданиям, школам, спортивным комплексам. Жертвами атак стали, в частности, Али Хаменеи, его зять, невестка, дочка и внучка.

«Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется», — заметил Макгрегор.

Вместе с тем, подчеркнул аналитик, не наблюдается никаких доказательств такой тенденции.

«Нет никакого ослабевания огня со стороны иранцев с начала войны. Они продолжают поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И я не вижу никаких доказательств, что это прекратится», — пояснил эксперт.

Макгрегор констатировал, что убийство верховного лидера республики только увеличит стремление иранцев к сопротивлению.

Ранее в КСИР разъяснили, что Исламская Республика на продолжении многих лет готовилась к напряженному конфликту. В частности, была разработана система замены погибших на войне генералов — на смену каждому погибшему могут прийти три других военачальника, для них, в случае необходимости, тоже есть замена.

Эта система, пояснили в корпусе, релевантна и для гражданских и религиозных деятелей всех уровней. Гибель руководства не приведет к падению государства, резюмировали в КСИР.